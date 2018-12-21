В Кремле заявили, что РФ заинтересована в стабильной обстановки в Афганистане

В пятницу, 21 декабря, в Кремле заявили, что Россия заинтересована в стабильной обстановке на территории Афганистана. Данную информацию предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили важность того, чтобы в Афганистане не набирала силу террористическая организация "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ, а также прочие группировки, передает сегодня издание "Известия".

Песков подчеркнул, что Афганистан имеет весьма продолжительную границу с российскими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности и партнерами по СНГ. Именно поэтому РФ очень важно, чтобы действия на афганской территории не приводили к дестабилизации обстановки.