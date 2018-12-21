СМИ назвали условие превращения Коломойского в «безраздельного хозяина Украины»

В случае победы актера Владимира Зеленского на выборах украинского президента покровительствующий ему предприниматель Игорь Коломойский превратится в «безраздельного хозяина» страны. Такой прогноз содержится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Издание EADaily привело данные соцопросов, свидетельствующих о том, что в первом туре голосования Зеленский мог бы набрать почти 11%, уступив только Юлии Тимошенко. Во втором туре актер, согласно результатам исследования, должен взять верх над лидером партии «Батькивщина».

В процитированной статье отмечается, что приход к власти Владимира Зеленского сделает его покровителя Игоря Коломойского «безраздельным хозяином Украины». Победа Юлии Тимошенко также может быть выгодна для предпринимателя. Весьма вероятно, что в этом случае он вернет могущество, которое потерял после конфликта с действующим президентом Петром Порошенко, пишет издание.