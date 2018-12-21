В Кремле прокомментировали решение США о выводе войск из Сирии

В пятницу, 21 декабря, в Кремле прокомментировали вывод американских военных из Сирии. Мнение по этому поводу сегодня высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Москва пока не понимает, куда и каким образом уходят американцы. Песков также добавил, что российским властям к настоящему моменту не удалось понять, какой будет следующая "фаза кампании США", передает РИА "Новости"

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты Америки начали возвращение своих войск с территории Сирии и приступили к "новой фазе кампании". Предполагается, что американская сторона планирует оставаться бдительной в отношении угрозы со стороны группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.