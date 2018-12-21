Оглашено пророчество ученика Павла Глобы о затухании войны в Донбассе с 2019-го

Вооруженный конфликт на востоке Украины начнет ослабевать в 2019 году. Об этом говорится в пророчестве одесского астролога Влада Росса, которое некоторое время назад появилось на YouTube.

В видео, выложенном на канале пользователя Александра Мотросова, рассказывается, что Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы, спрогнозировал затухание войны в Донбассе со следующего года. Данный процесс одесский предсказатель объяснил ослабевающим влиянием Плутона, который стимулирует агрессию. По мнению Росса, именно эта планета спровоцировала в 2014-м начало боевых действий на Украине.

Из пророчества астролога также следует, что с 2021 года в соседнем государстве должно ускориться развитие экономики. «Расцвет» Украины, согласно прогнозу ученика Павла Глобы, произойдет в 2025-м. Бывшая советская республика станет территорией, привлекающей потоки инвестиций, полагает Влад Росс.