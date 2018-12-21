За счёт чего вырос товарооборот между Россией и Украиной?

Несмотря на обиду и ненависть со стороны братьев-украинцев, товарооборот между Россией и Украиной растёт. Об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин, об этом же говорят и эксперты с обеих сторон.



В 2017 году торговый оборот между странами увеличился на 28%, а в ещё не закончившемся 2018 году наблюдается его увеличение на 4,5%. Но эти цифры не совсем объективные, поскольку поставки некоторых товаров осуществляются через третьи страны.



Например, нефтепродукты - дизельное топливо и бензин - которым украинские националисты заправляют танки под Донбассом, идут из России транзитом через Белоруссию или Прибалтику. 86% нефтепродуктов Украина получает из России. Уголь покупает в Донбассе. В отличие от политических, экономические связи не так просто разрушить. Даже при всём желании главы дипломатического ведомства Украины Климкина разорвать полностью отношения с РФ, они не идут на этот шаг, поскольку несколько миллионов украинцев работают в России, на родине им не смогут организовать рабочие места, а в Европе не очень то и ждут.



Судя по настроению российского президента, после смены власти на Украине можно ожидать конструктивного разговора и восстановления торгово-экономических и политических отношений. Всё-таки не чужие ведь.



