По словам Пескова, Вашингтону приходится "нянчиться" с Порошенко, хотя у этого политика в настоящий момент весьма слабые электоральные позиции. В Украину, однако, вложили слишком много средств, заявил пресс-секретарь российского лидера в эфире Первого канала

Дмитрий Песков уточнил, что американская сторона, очевидно, рассчитывала, что эти действия окупятся и принесут пользу, однако на деле этого не произошло.