В Белом доме высказались об отставке главы Пентагона

Утром в пятницу, 21 декабря, в Белом доме прокомментировали отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об уходе главы американского оборонного ведомства с поста стало известно накануне вечером.

Как ранее сообщалось, у Мэттиса и президента США Дональда Трампа был целый ряд разногласий по важнейшим вопросам, передает портал Газета.Ru.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, однако, отметила, что Джеймс Мэттис прекрасно служил своей стране, а глава Штатов всегда прислушивался к словам и мыслям руководителя Пентагона. Она добавила, что у них с Трампом и в дальнейшем будут хорошие отношения, сообщает ТАСС.