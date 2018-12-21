Раскрыта предполагаемая дата новой морской провокации Киева в Керченском проливе

Украинские власти намерены осуществить новую антироссийскую провокацию в Керченском проливе 24 декабря. С соответствующим предположением выступил в интернете военный корреспондент Александр Коц.

Журналист выложил в сеть материалы ОБСЕ, в которых рассказывается, что в порту Мариуполя в данный момент находятся украинские военные. Группе силовиков поставлена задача встретить корабли ВМСУ, которые, как ожидается, прибудут в порт из Одессы в понедельник, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе в Киеве анонсировали новую попытку своих судов пройти через Керченский пролив. Такое заявление сделал Александр Турчинов.

Комментируя в телевизионном эфире высказывание руководителя Совнацбеза соседнего государства, эксперт Андраник Мигранян допустил, что РФ демонстративно потопит украинские корабли в случае еще одной провокации. По словам аналитика, это может произойти, если киевские моряки вновь проигнорируют требования российской стороны.