Экономист озвучил причину значительного повышения вероятности войны РФ и Украины

Вероятность вооруженного конфликта между Россией и Украиной по вине Киева значительно выросла. С таким заявлением выступил экономист Михаил Хазин.

Эксперт отметил, что приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа поставил руководство Украины «перед крайне тяжелыми проблемами». По мнению Хазина, в текущих условиях президент соседнего государства Петр Порошенко не может рассчитывать на получение от Соединенных Штатов и Евросоюза того уровня поддержки, который ему необходим. Поэтому очень велика вероятность того, что Порошенко «попытается разрубить Гордиев узел», то есть спровоцировать войну с Россией, процитировал экономиста «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере появился материал, в котором перечислены силы армии РФ, готовые защитить Крым от агрессии Украины.