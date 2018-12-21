На футбольное поле в США рухнул самолет, погибли четыре человека

В Атланте, США, на футбольное поле рухнул самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, на борту легкомоторного воздушного судна находились четыре человека, все они погибли.

Очевидцы утверждают, что пилот самолета до последнего старался маневрировать и направить летательный аппарат вверх, однако его усилия оказались тщетны, передает "Свободная пресса".

В настоящий момент на месте аварии активно работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают точную причину случившегося. К настоящему моменту ключевые версии не разглашаются. Кроме того, специалисты выясняют имена погибших в результате авиакатастрофы.