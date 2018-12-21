США намерены следить за русскими в Арктике при помощи самолетов

Власти Соединенных Штатов Америки намерены восстановить свою военную базу на Алеутских островах, а также следить за действиями России в Арктике при помощи собственных самолетов-разведчиков.

Отмечается, что база существовала на этих островах до 1997 года, но с тех пор взлетно-посадочную полосу использовали исключительно в коммерческих целях, передает "Свободная пресса".

Теперь же США планируют разместить там сразу несколько летательных аппаратов P-8 Poseidon, целью которых будет отслеживание движений российских судов и самолетов. Американцы также планируют начать использовать подводные лодки в арктических водах, сообщает The Daily Express.