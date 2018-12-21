Глава Пентагона уходит в отставку

Накануне стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку. Слухи о том, что глава американского оборонного ведомства может покинуть свой пост, ходили уже довольно давно.

Согласно некоторым данным, у Джеймса Мэттиса, получившего прозвище "бешеный пес", были серьезные разногласия с президентом США Дональдом Трампом по целому ряду важнейших вопросов.

Уточняется, что глава Пентагона в своем письме к американскому лидеру объяснил, что уходит в отставку для того, чтобы политик нашел руководителя Министерства обороны с более схожими взглядами, передает New York Times.

Отметим, что об отставке Мэттиса стало известно через день после того, как Трамп объявил о выводе из Сирии военнослужащих США. Известно, что глава Пентагона не раз отговаривал президента от данного шага.