Убийцы Джамаля Хашогги оказались переговорщиками с Израилем

Как утверждает Wall Street Journal, бывший королевский советник и бывший заместитель руководителя саудовской разведки, обвиняемых в причастности к убийству известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, могли выполнять важную роль в переговорном процессе между Саудовской Аравией и Израилем.



Выявление их двойственной роли поначалу заморозило зыбкие отношения между двумя странами, но не могут уже повернуть их вспять, считают аналитики. Саудиты закупают у Израиля технику и технологию по наблюдению и слежению, а Израиль способствовал предотвращению терактов на территории королевства. К тому же Эр Рияд обещал открыть часть своего неба для израильских самолётов.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман пытается нейтрализовать свою пошатнувшуюся после убийства журналиста репутацию путём проведения исторической встречи между руководством Израиля и Саудовской Аравии, на которой в качестве третье лица может присутствовать президент США. Со стороны Эр Рияда также заменят переговорщиков с Израилем и последствия громкого скандала постепенно сойдут на "нет".



