У берегов Испании затонуло второе за сутки рыболовецкое судно

Второе за сутки рыболовецкое судно затонуло у берегов испанской Галисии, погиб один член экипажа, еще троим удалось спастись. Об этом сегодня сообщила в Twitter Служба спасения на море.

В порту Мальпики перевернулось судно Silvosa. Спасшимся морякам удалось самостоятельно добраться до суши. Это уже второе рыболовецкое судно, которое затонуло в Испании за минувшие сутки.

Свидетели происшествия рассказали, что погиб шкипер. Во время произошедшего инцидента он запутался в сетях и не смог выбраться. Официальная причина ЧП пока не сообщается.

Ранее рыболовецкое судно Sin Querer 2 затонуло к югу от мыса Фистерра. Шестерых моряков удалось спасти, трое утонули. Судьба десятого рыбака остается неизвестной, поиски продолжаются.