Сенаторы США призвали Трампа отказаться от вывода войск из САР

Группа американских сенаторов, представляющих обе политические партии страны, написала письмо президенту США, в котором призвала его отказаться от решения о выводе войск из Сирии.

"Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой, подобной ошибкам Обамы. При всем уважении, ИГ* не побежден в Сирии, Ираке", - цитирует РИА Новости сенатора Линдси Грэм.

По его мнению, уход из Сирии вызовет "разрушительные последствия" для нации и мира. В частности, сенатор опасается, что такой шаг послужит усилению влияния в регионе Москвы и Тегерана.

*Запрещенная в России террористическая организация.