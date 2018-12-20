Путин объяснил, почему против России вводят санкции

Президент России Владимир Путин в четверг в рамках ежегодной пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации объяснил, почему против нашей страны вводят санкции.

По словам Владимира Путина, ограничения в отношении РФ связаны с ростом ее могущества и повышением конкурентоспособности. Политик отметил, что Запад категорически не желает с этим смириться.

Президент Российской Федерации отметил, что на мировой арене сейчас появляется очень мощный игрок, которого необходимо принимать в расчет. Путин добавил, что многие государства думали, что страны больше нет, а она не просто есть – она сильная и развивающаяся.