На Украине ушедшего воевать актера Пашинина обвинили в наркомании

Откровенно говоря, обвинение кажется больше оскорблением. Эмоции Пашинина вызваны мастерской игрой уличного музыканта. Тот играет печальную песню и делает это так проникновенно, что слезы действительно могут навернуться.

Поводом для оскорбления могло стать отношение к Пашинину, который бросил карьеру актера в России, ушел добровольцем воевать против Донбасса. В своих интервью украинским изданиям он иногда сыпал жесткими эпитетами в адрес жителей мятежных республик и России.

Впрочем, в словах Пашинина больше признаний в жизни и надрыв. Надрыв этот происходит на фоне происходящих событий. Этот самый надрыв виден и в том, как он слушает уличного музыканта. И этот самый надрыв хорошо чувствуется в кадре, Пашинин отыгрывает крепко, по-актерски.

Свой надрыв Пашинин отыграл настолько мастерски, что люди тут же начали его обвинять в употреблении наркотиков.