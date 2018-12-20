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Путин порекомендовал Западу "не пищать" из-за преимуществ России
20 декабря 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин днем в четверг, 20 декабря, в рамках ежегодной пресс-конференции призвал Запад "не пищать" из-за того, что российская сторона добивается своих преимуществ.
Отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, Владимир Путин отметил, что опасность подобного сценария многие недооценивают, а на самом деле это может стать причиной гибели всей планеты.
Российский лидер отметил, что из-за выхода США из договора по ПРО России пришлось заняться модернизацией собственных вооружений. После этого РФ получила преимущество перед другими странами. Теперь Вашингтон изъявил желание отказаться от ДРСМД, вследствие чего Путин посоветовал Западу не "пищать" в дальнейшем по поводу очередных российских преимуществ.
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