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Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
20 декабря 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Папа Римский Франциск встретился в среду в Ватикане с российским актером и кинорежиссером Константином Хабенским. Понтифик отметил важность темы, которую Хабенский поднял в своей дебютной работе.
«Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским кинорежиссером и актером Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за нее в своей дебютной работе», - сообщила пресс-служба проекта.
Речь идет о дебютной режиссерской работе Константина Хабенского – основанном на реальных событиях фильме «Собибор». Картина повествует о единственном успешном восстании в фашистском концлагере, возглавил которое советский офицер Александр Печерский, бывший узником этого лагеря смерти.
В съемках фильма также приняли участие Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие известные отечественные и зарубежные актеры. Константин Хабенский презентовал Папе Римскому диск с фильмом, сообщает РИА Новости.
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