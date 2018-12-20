Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском

Папа Римский Франциск встретился в среду в Ватикане с российским актером и кинорежиссером Константином Хабенским. Понтифик отметил важность темы, которую Хабенский поднял в своей дебютной работе.

«Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским кинорежиссером и актером Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за нее в своей дебютной работе», - сообщила пресс-служба проекта.

Речь идет о дебютной режиссерской работе Константина Хабенского – основанном на реальных событиях фильме «Собибор». Картина повествует о единственном успешном восстании в фашистском концлагере, возглавил которое советский офицер Александр Печерский, бывший узником этого лагеря смерти.

В съемках фильма также приняли участие Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие известные отечественные и зарубежные актеры. Константин Хабенский презентовал Папе Римскому диск с фильмом, сообщает РИА Новости.