Путин на пресс-конференции прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Российский лидер Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции прокомментировал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. По словам политика, случившееся является провокацией.

Путин отметил, что провокации всегда плохи, поскольку их целью является обострение ситуации. Данный инцидент был намеренно подстроен для того, чтобы поднять рейтинги действующей власти на Украине, считает президент России.

В четверг, 20 декабря, Владимир Путин заметил, что рейтинг Петра Порошенко действительно подрос, однако эта задача была выполнена за счет интересов украинских граждан. Российский лидер также не исключил, что Киев отправил своих военнослужащих в Керченский пролив, рассчитывая, что некоторые из них погибнут. "Этого, слава Богу, не случилось", – добавил Путин.