Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции в четверг, 20 декабря, пообещал и дальше оказывать поддержку Донбассу, чтобы "их там окончательно не раздавили".

Путин отметил, что пока у власти на Украине находятся русофобы, ситуация в Донбассе не изменится. Глава государства отметил, что Россия непременно будет оказывать жителям этого региона "мирную поддержку". Президент РФ также подчеркнул, что все попытки украинского руководства решить какие-либо проблемы с применением силы обречены на провал.

Москва хочет, чтобы на всей территории Украины воцарились мир и процветание, заметил Владимир Путин, добавив, что эта страна является одним из крупнейших партнеров России.