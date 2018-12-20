В Донбассе, на территории которого с 2014 года идет гражданская война, может произойти техногенная катастрофа. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

«Новые известия» пишут, что над семью городами, расположенными в регионе, нависла угроза затопления шахтными водами. При неблагоприятном развитии событий в таких населенных пунктах, как Суходольск и Червоноград, в скором будущем могут начать рваться проходящие под землей коммуникации и идти трещины по домам. Кроме того, существует вероятность загрязнения источников питьевой воды, которая поступает в Донецк, Горловку и некоторые другие города.

Согласно точке зрения специалистов, для предотвращения катастрофического сценария необходимо остановить боевые действия, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ разоблачили «ложь» Украины о небоевых потерях армии страны в Донбассе.