Политолог поведал о попадании Порошенко в «ловушку» после провокации на Азове

Петр Порошенко не мог не объявить военное положение на Украине после ноябрьских событий в Азовском море. С соответствующим заявлением выступил Владимир Фесенко, киевский политический эксперт.

В конце прошлого месяца группа украинских судов осуществила вторжение в территориальные воды РФ в районе Крыма. Моряки были задержаны российскими силовиками. В настоящий момент нарушители границы содержатся под стражей.

Как полагает Владимир Фесенко, процитированный «ПолитНавигатором», после данного инцидента Порошенко оказался в «определенной ловушке». Согласно точке зрения эксперта, президент Украины не мог не ввести военное положение в стране. Если бы глава государства, являющийся верховным главнокомандующим, не пошел на такой шаг, его обвинили бы в невыполнении своих обязанностей, заявил Владимир Фесенко.