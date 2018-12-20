США могут начать конвоировать украинские корабли в Черном море

Российский эксперт оценил призыв американских сенаторов провести многонациональную операцию в Черном море с целью «обеспечения свободы судоходства и расширения возможностей украинских военных на море».

«Американцы могут предоставить украинским военным свои суда. Но, насколько я понимаю, они опасаются, что американские корабли попадут к России в качестве трофея. Это будет тяжелый удар по престижу американского оружия. Скорей всего, они примут практику конвоирования украинских судов. Это будет более опасный и неприятный сценарий для нас», - прокомментировал ситуацию доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Что касается «многонациональности» американской операции, то в первую очередь речь идет о Болгарии и Румынии, возможно, Грузии. «На их территории может быть развернута американская военно-морская инфраструктура. Грузия может дать американцам Поти или Батуми в качестве порта присутствия», - считает эксперт.

США наверняка попытаются стравить Россию и Турцию. Вероятность ограниченного горячего конфликта между РФ и США сейчас высока, и в ближайшие 10-15 лет будет только возрастать, приводит мнение эксперта РИА Новости.