Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
20 декабря 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Армении сообщили, что планируют в следующем году продолжить участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" на территории Афганистана. Об этом сообщили в четверг, 20 декабря, в МИД страны.
Отмечается, что в 2019 году армянский контингент в составе 130 военнослужащих будет участвовать в миссии Североатлантического альянса в Афганистане, передает ТАСС.
Напомним, "Решительная поддержка" является миссией НАТО, направленной на обучение и оказание помощи афганским правительственным силам. Отметим, что миротворческие силы из Армении участвуют в мероприятиях в составе немецкой военной группировки.