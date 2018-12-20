Власти Армении сообщили, что планируют в следующем году продолжить участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" на территории Афганистана. Об этом сообщили в четверг, 20 декабря, в МИД страны.

Отмечается, что в 2019 году армянский контингент в составе 130 военнослужащих будет участвовать в миссии Североатлантического альянса в Афганистане, передает ТАСС.

Напомним, "Решительная поддержка" является миссией НАТО, направленной на обучение и оказание помощи афганским правительственным силам. Отметим, что миротворческие силы из Армении участвуют в мероприятиях в составе немецкой военной группировки.