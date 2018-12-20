Рассекречены документы 1960 года о переговорах Японии с США по Курилам

Министерство иностранных дел Японии утром в четверг, 20 декабря, рассекретило дипломатический документ 1960 года о переговорах страны с руководством Соединенных Штатов Америки на тему Курил.

В тексте говорится, что правительство Японии уже тогда было готово заключить мирный договор с СССР на базе Совместной декларации 1956 года. В ней было указано согласие Советского Союза передать японской стороне остров Шикотан и прилегающую гряду необитаемых островов после подписания мирного договора.

Отмечается, что рассекреченный документ был подготовлен к визиту в Штаты японского премьер-министра Нобусукэ Киси в 1960 году. В тексте отмечалось, что влиятельные круги Японии в то время выступали за возможность согласиться только на 7 процентов территории южной части Курил в том случае, если Россия признает "потенциальный суверенитет" Японии над островами Итуруп и Кунашир. Киси планировал прозондировать в рамках переговорах в Вашингтоне мнение американской стороны насчет подобного варианта, однако эта тема так и не была поднята.

Как уточняет ТАСС, позже в этом же году СССР объявил пункт Совместной декларации о возможности передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора лишенным какого-либо смысла.