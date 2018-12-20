//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мюзикл на льду Татьяны Навки «Аленький цветочек»
- Жена Влада Топалова вернулась к работе через две недели после родов
- Артисты поделились планами на праздничную ночь
- Разин: незадолго до смерти Евгений Осин потерял речь
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Рассекречены документы 1960 года о переговорах Японии с США по Курилам
20 декабря 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел Японии утром в четверг, 20 декабря, рассекретило дипломатический документ 1960 года о переговорах страны с руководством Соединенных Штатов Америки на тему Курил.
В тексте говорится, что правительство Японии уже тогда было готово заключить мирный договор с СССР на базе Совместной декларации 1956 года. В ней было указано согласие Советского Союза передать японской стороне остров Шикотан и прилегающую гряду необитаемых островов после подписания мирного договора.
Отмечается, что рассекреченный документ был подготовлен к визиту в Штаты японского премьер-министра Нобусукэ Киси в 1960 году. В тексте отмечалось, что влиятельные круги Японии в то время выступали за возможность согласиться только на 7 процентов территории южной части Курил в том случае, если Россия признает "потенциальный суверенитет" Японии над островами Итуруп и Кунашир. Киси планировал прозондировать в рамках переговорах в Вашингтоне мнение американской стороны насчет подобного варианта, однако эта тема так и не была поднята.
Как уточняет ТАСС, позже в этом же году СССР объявил пункт Совместной декларации о возможности передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора лишенным какого-либо смысла.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
Критическое состояние Днепрогэс может привести к апокалипсису на Украине
//В мире
Сенаторы США призвали Трампа отказаться от вывода войск из САР
//Общество
В России к женщинам относятся хуже, чем в Таиланде и Гондурасе
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
На Украине ушедшего воевать актера Пашинина обвинили в наркомании
//Общество
//Общество
Путин рассказал, за что киевским властям все прощают и платят
//Новости СМИ2
//Общество
Главное в Донском инвестпослании - инвестиции в человеческий капитал
//В мире
//Общество
Четверо задержанных украинских моряков остались под стражей в СИЗО
//В мире
Путин на пресс-конференции прокомментировал инцидент в Керченском проливе
//Общество
В 72-м отряде Государственной спецтрансслужбы офицеры за пьянку избили срочник
//Наука
День зимнего солнцестояния совпадет с "холодным полнолунием"
В центре Москвы подросток брызнул из баллончика в глаза сотруднику полиции
//Общество
Девочку, пропавшую в Хабаровском крае, нашли в одном из ТЦ Краснодара
//В мире
В СМИ разоблачили «ложь» Киева о небоевых потерях воюющих против Донбасса ВСУ
//В мире
Рассекречены документы 1960 года о переговорах Японии с США по Курилам
Умер младенец, которого не успели доставить в больницу из-за непогоды в Якутии
//В мире
Рассчитан вероятный срок исчезновения с карты мира беднеющей Украины
//Общество
Сегодня отмечается День работника органов госбезопасности РФ
Бритни Спирс показала фрагмент своей репетиции с элементами акробатики
//Общество
Минздрав: младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума