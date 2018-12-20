Представители ПЦУ пытались заказать копию посоха святителя Петра в Москве

Представители новообразованной «Православной церкви Украины» попытались заказать точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра у московских ювелиров.

«В рамках подготовки к «интронизации» предстоятеля так называемой «Православной церкви Украины» Епифания представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) сегодня позвонили московским ювелирам. Они хотели заказать точную копию посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца. Но получили отказ», - сообщил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрит Лазарь (Терещенко) в своем фейсбуке.

Посох первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра был изготовлен русскими мастерами в самом начале XIV века. В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий I возвел Петра на митрополию Киевскую и всея Руси. С 1924 года посох святителя Петра хранится в Оружейной палате Московского Кремля, но традиция вручать его всем новым предстоятелям Русской церкви не пресеклась до сих пор. 1 февраля 2009 года посох святителя Петра был вручен действующему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его интронизации.