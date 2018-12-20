В СМИ разоблачили «ложь» Киева о небоевых потерях воюющих против Донбасса ВСУ

Анатолий Матиос, главный украинский военный прокурор, «соврал», оглашая последние данные о небоевых потерях воюющих в Донбассе Вооруженных сил страны. Такое утверждение содержится в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Накануне представитель официального Киева заявил, что с момента начала конфликта на востоке Украины небоевые потери армии составили более десяти тысяч человек. Издание «Русская весна» обратило внимание на то, что ту же самую цифру Матиос озвучивал осенью 2017-го. За прошедший год число небоевых потерь ВСУ должно было заметно возрасти. Об этом, как отмечается в процитированном материале, свидетельствуют многочисленные сообщения об обернувшихся трагедиями инцидентах в армейских соединениях в 2018-м.

Ранее стали известны косвенные признаки подготовки Украины к военному вторжению в Донбасс.