Мэр Риги: Будем сражаться за власть до последнего!

Сегодня в Латвии два актуальных вопроса: формирование нового правительства и отставка мэра Риги Нила Ушакова.

Г-н Ушаков в срочном порядке решил созвать пресс-конференцию и рассказать о своих планах на будущее. Например, что он будет делать, если состоится роспуск самоуправления? Разумеется, что пойдет по накатанной схеме: мэр опротестует это решение в Конституционном суде Латвии. Вообще, мэр, по любому «неудобному» вопросу «любит» обращаться в суд. Напомню, что это Конституционный суд! А там, порой, дела рассматриваются годами. А тем временем оппозиция может «захватить» власть в Риге и спокойно решать свои вопросы, но без г-н Ушакова и партии «Согласия».

Совершенно понятно, что Нил Ушаков такое допустить не может: будет сражаться за власть до последнего депутата!

Прежде всего, г-н Ушаков на пресс-конференции раскритиковал законопроект о роспуске самоуправления. Нил Ушаков заострил внимание на том, что в случае роспуска думы временную администрацию возглавит заместитель госсекретаря МОСРР Айвар Драудиньш. Именно, этот самый г-н Драудиньш ранее был депутатом рижской думы и его имя связано с коррупционными скандалами.

НИЛ УШАКОВ: «Драудиньша многократно уличали в коррупционных сделках, конфликте интересов. Его репутация была настолько плохой, что даже его коллеги по партии не рискнули включить его в следующий список кандидатов. А теперь этот человек пишет законопроект о роспуске думы!»

Как и обещали депутаты Сейма, юристы немного ознакомились с данным законопроектом. Действительно, он слишком слаб для такого веского решения.

Конечно, такой закон существует! Но в нем четко обозначены причины для роспуска муниципалитета: самоуправление может быть распущено, если повторно нарушает Конституцию, законы, судебные решения, правила Кабинета министров. Также самоуправление «уходит» если совершает действия в вопросах, которые находятся в компетенции Сейма, Кабинета министров, министерств, суда.

Напомним, что вчера премьер Латвии г-н Кучинскис предложил Нилу Ушакову добровольно покинуть кресло мэра. Позже, к премьеру присоединился президент страны Раймонд Вейонис и предложил мэру Ушакову спокойно решить вопрос о его отставке.

Ясно одно, г-н Ушаков не собирается сдаваться без боя! На кон слишком много поставлено: власть, власть, деньги, деньги.

Лично, мне все это напоминает пауков в банке! Кто кого, простите, схомячит?