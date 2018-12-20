Латвия: мешки КГБ в свободном доступе!

На прошлой неделе были одобрены все поправки к правилам Национального архива, предусматривающие обнародование архивов бывшего КГБ ЛССР. Поправки вступили в силу и уже сегодня архив выложат в Сеть. Хотите глянуть? Проблем нет!

С документами в виде файлов можно будет ознакомиться исключительно на латвийских сайтах. Документы будут опубликованы отсканированными, в оригинальном порядке – то есть следует учитывать, что часть картотек будет на русском языке.

Какая информация будет обнародована?

В первую очередь будет обнародована картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке – 10 612 карточек. В нее входят имена активных агентов, т исключенных. Также 1-й отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общее данные о людях, которые собирались выехать из СССР за рубеж и имена кандидатов для вербовки.

Будет обнародована картотека «внештатных работников КГБ» - лиц, которые на общественных началах оказывали чекистам «неоценимую помощь» на транспортных, строительных, промышленных объектах. В этом архиве находятся около 75 карточек. Внештатным сотрудникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв фамилии, имени, отчества.

Остается только ждать, что «опосля» просмотра, многие нынешние руководители должны будут оправдаться….ежели захотят.