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Глава МИД Турции обсудил вывод американских войск из Сирии с госсекретарем США
20 декабря 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил решение Вашингтона вывести американских военнослужащих из Сирии с госсекретарем США Майком Помпео.
Согласно последней информации, вышеуказанный вопрос дипломаты затронули в рамках телефонных переговоров, которые были проведены в четверг, 20 декабря. Как уточняет портал kp.ru, эти данные сегодня предоставил осведомленный источник в турецком МИД.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал не радоваться заранее новости о выводе американских войск с территории САР. Политик призвал подождать конкретных действий со стороны Соединенных Штатов Америки.
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