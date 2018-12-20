Глава МИД Турции обсудил вывод американских войск из Сирии с госсекретарем США

Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил решение Вашингтона вывести американских военнослужащих из Сирии с госсекретарем США Майком Помпео.

Пушков призвал не радоваться раньше времени решению США о выводе войск из Сирии

Согласно последней информации, вышеуказанный вопрос дипломаты затронули в рамках телефонных переговоров, которые были проведены в четверг, 20 декабря. Как уточняет портал kp.ru, эти данные сегодня предоставил осведомленный источник в турецком МИД.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал не радоваться заранее новости о выводе американских войск с территории САР. Политик призвал подождать конкретных действий со стороны Соединенных Штатов Америки.