Только в оффшорах Великобритании хранится 60 млрд долларов из России

По сведениям Sunday Times, только на Виргинских и Каймановых островах русские хранят 50 млрд долларов. На 2 млрд больше насчитала New York Times.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, эти деньги выводились из России по фиктивным договорам, то есть попросту воровались. В самой Великобритании русские разместили 10 млрд долларов.



По утверждению журналиста, через названные территории с 20017 года прошло 250 млрд долларов - это больше, чем спрятано на Кипре. И речь идёт всего лишь об одной стране - Великобритании и её колониях. А в мире ведь есть и другие страны, куда выводили российские деньги.



Если бы Европа и США хотели реальных санкций, они бы покопались в оффшорах и потрясли жирных котов из России.



