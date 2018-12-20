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Только в оффшорах Великобритании хранится 60 млрд долларов из России
20 декабря 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
По сведениям Sunday Times, только на Виргинских и Каймановых островах русские хранят 50 млрд долларов. На 2 млрд больше насчитала New York Times.
Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, эти деньги выводились из России по фиктивным договорам, то есть попросту воровались. В самой Великобритании русские разместили 10 млрд долларов.
По утверждению журналиста, через названные территории с 20017 года прошло 250 млрд долларов - это больше, чем спрятано на Кипре. И речь идёт всего лишь об одной стране - Великобритании и её колониях. А в мире ведь есть и другие страны, куда выводили российские деньги.
Если бы Европа и США хотели реальных санкций, они бы покопались в оффшорах и потрясли жирных котов из России.
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