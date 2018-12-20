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Стали известны косвенные признаки подготовки Киева к военному удару по Донбассу
20 декабря 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко косвенным образом подтвердил информацию разведки ДНР о том, что киевские силовики готовятся наступать на Донбасс. Об этом говорится в заметке, выложенной отечественными интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» привел выдержки из выступления украинского президента на встрече с талантливой молодежью. Порошенко пообещал собравшимся, что территории, которые занимают ДНР и ЛНР, будут «освобождены» в ближайшее время.
Тоже издание узнало, что Киев намерен отказаться от заключения новогоднего перемирия с ополченцами. Это также может рассматриваться как подтверждение агрессивных намерений украинской стороны.
Telegram-канал WarGonzo, в свою очередь, сообщил, что в подконтрольных киевским властям городах Донбасса оборудованы вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации. Кроме того, активно пополняются банки крови и в экстренном порядке освобождаются койки в медицинских учреждениях. Все это свидетельствует о том, что Украина готовится к потерям в ходе обострения в зоне конфликта на востоке страны, отмечается в процитированном посте.
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