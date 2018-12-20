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Эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики
20 декабря 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В общем информационном потоке прошли незамеченными сразу две знаковые новости прошлой недели – из Европы и Китая. Каждая из них добавляет фрагмент в картину прогноза мировой экономики на 2019 год.
Во-первых, европейский Центробанк объявил об окончательном свертывании программы количественного смягчения в Еврозоне. Согласно заявлению европейского регулятора, программа не привела к ожидаемым результатам. Деньги, которые, согласно прогнозам, должны были широкой рекой влиться в реальный сектор экономики, вместо этого осели на счетах финансовых структур. По нашим прогнозам, экономические проблемы Еврозоны с окончанием этой программы станут практически нерешаемыми.
Во-вторых, пришла негативная статистика по Китаю. Торговая война с США и высокая закредитованность населения привели к ухудшению экономических показателей. Переориентировать страну на внутреннее потребление получается плохо в силу бережливости китайцев – согласно статистике, каждый третий юань откладывается «на черный день». И прогнозы тут тоже не радужные.
Также стоит добавить, что после небольшой паузы возобновился «медвежий тренд» на нефтяном рынке. Вышеперечисленные факторы позволяют сделать прогноз о замедлении мирового экономического роста. В 2019 году он составит не выше 3,1%, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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