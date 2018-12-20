Пушков призвал не радоваться раньше времени решению США о выводе войск из Сирии

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал не радоваться раньше времени решению Вашингтона о выводе американских военнослужащих с территории Сирии.

По словам сенатора, намерение США отнюдь не означает, что войска действительно будут выведены. Пушков подчеркнул, что американская сторона должна закрыть базу в Ат-Танфе – лишь после этого будет понятно, какие намерения у властей Штатов, передает "Свободная пресса".

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе войск из Сирии. Политик также отметил, что боевики организации "Исламское государство", запрещенной в России, полностью разгромлены.