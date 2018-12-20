Бывший командир ДНР выявил «настоящую цель» возможного броска ВСУ на Донбасс

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», рассказал о вероятной цели наступления армии Украины, о подготовке которого ранее неоднократно заявляли в непризнанной республике. Соответствующую запись Ходаковский оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Экс-комбриг отметил, что двенадцать тысяч бойцов Вооруженных сил Украины, которых, по данным ДНР, планируется задействовать в операции, смогут прорвать оборону ополченцев на юге Донецкой области, однако взять под контроль границу с Россией данная группировка не в состоянии. «Настоящая цель» возможного прорыва в другом, полагает Ходаковский. По его мнению, Киев собирается бросить своих военных «на убой», «чтобы спровоцировать Россию на действие или бездействие».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Константин Сивков допустил попадание соединений ВСУ в новый «котел» в случае их перехода в наступление в Донбассе.