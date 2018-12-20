Германия хочет, чтобы Россия вернула советские трофеи

Германия накануне попросила, чтобы Россия вернула культурные ценности страны, которые после Второй мировой войны попали в СССР. Соответствующее заявление сделали сотрудники посольства ФРГ в Москве.

"Известия". В диппредставительстве отметили, что культурные объекты не следует использовать как компенсацию за военные потери, передает сегодня издание

Отметим, что, самые известные объекты, которые хочет вернуть немецкая сторона – это Эберсвальдский клад, находки Генриха Шлимана и огромное количество золотых украшений и прочих предметов, которые датируются IX веком до нашей эры.

В посольстве подчеркнули, что в прошлом году в Россию вернули некоторые культурные объекты, которые находились в Германии, в частности, картины.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в свою очередь отметил, что обмена культурными ценностями не произойдет, пока между Россией и Германией не будет установлен здоровый политический диалог.