Вице-премьер уточнила, что, в частности, норвежские власти планируют выделить дополнительные 140 тысяч евро на реализацию программы профессионального развития Североатлантического альянса, а Чехия направит средства в трастовый фонд по логистике. Германия же собирается сделать взнос в трастовый фонд, созданный для медицинской реабилитации украинских военных.

В общей сложности фонды для помощи Украине удастся наполнить более чем на 100 процентов.