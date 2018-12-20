Страны-члены НАТО "скинутся" на пополнение трастовых фондов для Украины
20 декабря 2018, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что некоторые страны НАТО выделят дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых Киеву оказывается военная помощь.
После заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов Климпуш-Цинцадзе отметила, что сразу несколько стран озвучили свое намерение добавить дополнительные ресурсы или к украинским программам, или к трастовым фондам, передает утром в четверг, 20 декабря, РИА "Новости".