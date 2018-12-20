Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг сделал резонансное заявление о военнослужащих своей страны. По мнению политика, американские военные являются "героями всего мира".

Трамп заявил, что война в Сирии длилась очень долго. Он напомнил, что находится на посту президента уже два года и добавил, что за это время США существенно подняли уровень боевых действий.