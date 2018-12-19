В Германии хотят упростить трудоустройство для россиян и других иностранцев

Привлечение квалифицированных специалистов для дальнейшего развития экономики. Эта цель заявлена у нового законопроекта, подписанного официальным Берлином. Новые правила существенно облегчают участь трудовых мигрантов. Они касаются не только выпускников университетов, но и простых рабочих.

В настоящий момент для получения работы в Германии иностранцу необходим вид на жительства. После введения новшеств трудоустроиться, например, в Берлине сможет любой иностранец, чей диплом подтвержден в Германии.

Сейчас проект находится на рассмотрении в парламенте. После его принятия упрощенные правила для трудовых мигрантов вступят в законную силу.