В Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в Донбассе на горловском направлении присутствуют военнослужащие британского спецназа SAS. Британский корабль-разведчик прибыл в порт Одессы

Подразделение Специальной авиадесантной службы Великобритании действует в районе Горловки, стремясь похитить командиров и солдат ополчения ДНР, сообщает сегодня РИА Новости.

По данным начальника пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, подразделение британского спецназа, в частности, дислоцировано в населенном пункте Краматорск.

По словам Безсонова, после захвата бойцов и командующих Донецкой народной республики их должны представить как кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.