На Донбассе замечены британские спецназовцы
19 декабря 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в Донбассе на горловском направлении присутствуют военнослужащие британского спецназа SAS.
Подразделение Специальной авиадесантной службы Великобритании действует в районе Горловки, стремясь похитить командиров и солдат ополчения ДНР, сообщает сегодня РИА Новости.
По данным начальника пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, подразделение британского спецназа, в частности, дислоцировано в населенном пункте Краматорск.
По словам Безсонова, после захвата бойцов и командующих Донецкой народной республики их должны представить как кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.