В Японии мужчина целый год жил с мертвой женой

В Японии 74-летний пенсионер из префектуры Фукуока больше года просуществовал с трупом своей пожилой супруги, умершей в октябре 2017 года. Об этом сегодня сообщает портал Asia One. Японец больше 20 лет держал своего сына в клетке

Тело женщины было обнаружено после того, как Окуда Йошихиса вынужден был покинуть свое жилище из-за предстоящего сноса. Разложившийся труп обнаружили подрядчики, поспешившие заявить в полицию.

Как выяснилось позднее, супруги прожили вместе 33 года, однако их брак так и не был зарегистрирован по причине отсутствия документов у ныне покойной. По этой же причине она не могла быть похоронена.

Отмечается, что после смерти своей спутницы жизни пожилой японец долго пытался перебить неприятный запах в доме при помощи различных дезодорантов, а также освежителей воздуха и благовоний.