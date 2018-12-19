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В Японии мужчина целый год жил с мертвой женой
19 декабря 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии 74-летний пенсионер из префектуры Фукуока больше года просуществовал с трупом своей пожилой супруги, умершей в октябре 2017 года. Об этом сегодня сообщает портал Asia One.
Тело женщины было обнаружено после того, как Окуда Йошихиса вынужден был покинуть свое жилище из-за предстоящего сноса. Разложившийся труп обнаружили подрядчики, поспешившие заявить в полицию.
Как выяснилось позднее, супруги прожили вместе 33 года, однако их брак так и не был зарегистрирован по причине отсутствия документов у ныне покойной. По этой же причине она не могла быть похоронена.
Отмечается, что после смерти своей спутницы жизни пожилой японец долго пытался перебить неприятный запах в доме при помощи различных дезодорантов, а также освежителей воздуха и благовоний.
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