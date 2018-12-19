Белорусам запретили молиться в храмах украинской автокефалии

Принимать участие в богослужениях украинской церкви не московского патриархата белорусские миряне не могут. К созданию нового религиозного формирования на Украине в Белоруссии относятся так же как в России: не принимают категорически.

Вражды с киевской автокефалией у православного Минска не будет. К новой украинской церкви в Белоруссии относятся так же как к любой посторонней религии: католичеству, протестанской, униатской, расколнической церкви.