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В Раде озвучили дату обсуждения перемирия в Донбассе
19 декабря 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе Skype-конференции.
По ее словам, подгруппа по безопасности рассмотрит вопрос введения нового режима прекращения огня в Донбассе в четверг, 27 декабря. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Если 27 декабря во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18 попытка перемирия", - подчеркнула Геращенко.
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