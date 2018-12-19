В Раде озвучили дату обсуждения перемирия в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе Skype-конференции. ЛНР и ДНР предложат Киеву новогоднее перемирие

По ее словам, подгруппа по безопасности рассмотрит вопрос введения нового режима прекращения огня в Донбассе в четверг, 27 декабря. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Если 27 декабря во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18 попытка перемирия", - подчеркнула Геращенко.



