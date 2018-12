Трамп заявил о победе США в Сирии

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в среду объявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* на территории Сирийской Арабской Республики. США готовятся к полному выводу войск из Сирии

О победе над ИГ американский лидер написал на своей страничке в соцсети Twitter. По его словам, победа - единственная причина, по которой войска США находятся в САР во время его президентства.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.