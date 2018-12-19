США готовятся к полному выводу войск из Сирии

Вооруженные силы Соединенных штатов Америки проводят подготовку к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Путин: ситуация в Сирии постепенно стабилизируется

Решение объясняется завершением американской кампании по освобождению территорий, ранее принадлежавших "Исламскому государству"*, рассказал осведомленный источник издания.

Отмечается, что наземные подразделения армии Соединенных штатов завершают все боевые миссии в регионе, поскольку задачи, поставленные перед военными, полностью выполнены.



*Запрещенная в России террористическая организация