США готовятся к полному выводу войск из Сирии
19 декабря 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Соединенных штатов Америки проводят подготовку к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Решение объясняется завершением американской кампании по освобождению территорий, ранее принадлежавших "Исламскому государству"*, рассказал осведомленный источник издания.
Отмечается, что наземные подразделения армии Соединенных штатов завершают все боевые миссии в регионе, поскольку задачи, поставленные перед военными, полностью выполнены.
*Запрещенная в России террористическая организация