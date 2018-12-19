Турчинов анонсировал провокацию в Керченском проливе с участием ОБСЕ

В этот раз на кораблях возможно присутствие представителей ОБСЕ, либо других международных организаций. Заявление Турчинова прозвучало на площадках BBC Украина. Отвечая на вопрос будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти Керченский пролив, секретарь совбеза официального Киева ответил утвердительно: «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу».

По словам «кровавого пастора» (такое прозвище Турчинов получил на Украине и Донбассе) на борту кораблей, которые будут участвовать в новой провокации, планируется участие наблюдателей международных организаций. Киев планирует их пригласить официально.

«Чтобы они присутствовали на наших кораблях для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — пояснил позицию Украины Турчинов.

Заявление Турчинова может быть своеобразным подобием военной хитрости. Приглашение наблюдателей не означает их согласие. Если бы договоренность уже была достигнута, секретарь украинского совбеза не стал бы ее афишировать.

Судя по принципам, которыми руководствуется ОБСЕ в своей работе на Донбассе, члены миссии никогда не поедут в место, где их жизням или здоровью угрожает опасность. Еще осенью наблюдатели ОБСЕ признавались корреспонденту АН, что свои поездки на передовые позиции они оговаривают с представителями украинской стороны, поэтому та прекращает обстрелы. В случае участия ОБСЕ в анонсированной провокации, наблюдателям придется договариваться с пограничной службой ФСБ РФ. А та будет действовать на основании регламентов. Они предписывают задержание, в том числе и с применением силовых приемов морского боя, в случае отказа нарушителей остановиться.