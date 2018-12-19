ЛНР и ДНР предложат Киеву новогоднее перемирие

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены предложить Киеву объявить новое перемирие в Донбассе в преддверии новогодних праздников.

Полпред ЛНР на переговорах в Минске, исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что в Минске начинаются очередные заседания рабочих подгрупп Контактной группы. По его словам, представители Киева пытаются сорвать обсуждение вопроса о перемирии, - передает RT.

"Формально они пытались начать, но от двусторонних консультаций к заседанию пока перейти не удаётся — представители Украины пытаются ломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов — очередное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря", — написал Дейнего в Facebook.