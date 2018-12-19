Оглашено вероятное условие нового «котла» ВСУ в случае их наступления на Донбасс

Если Вооруженные силы Украины начнут наступление в Донбассе, ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР остановят продвижение противника и нанесут ему тяжелые потери. Такой прогноз озвучил российский эксперт Константин Сивков.

Аналитик отметил в разговоре с ФАН, что украинская армия, за исключением сотрудников частных военных компаний и националистических подразделений, не готова сражаться с защитниками Донбасса. Бойцы ВСУ не видят в ополченцах врагов, полагает Сивков.

Эксперт допустил, что киевские военные попадут в новый «котел» в случае осуществления наступательной операции. Это может произойти при условии, если ВСУ удастся прорвать тактическую и оперативную зоны обороны ДНР и ЛНР. По словам собеседника журналистов, велика вероятность того, что данный тактический успех обернется окружением вторгнувшихся сил, так как они не смогут «обеспечить фланги».