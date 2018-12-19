В китайском городе запретили Рождество

Власти китайского города Ланфан запретили жителям использовать рождественские украшения, а также проводить какие-либо праздничные мероприятия. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Отныне в Ланфане нельзя выставлять рождественские елки, фигуры санта-клаусов и прочую символику праздника. Запрещены рождественские картинки на окнах и стенах, транспаранты, светореклама.

Отмечается, что на такие меры власти решили пойти с целью "сохранения стабильности". Другой причиной запрета празднования Рождества, как указывает издание, могли стать "репрессивные" меры в отношении христиан.

Местные власти постановили взять под контроль любые мероприятия в общественных местах, "пропагандирующие религию", а в случае их обнаружения - вести наблюдение и своевременно докладывать.

Кроме того, они потребовали, чтобы весь штат сотрудников правоохранительных органов вышел на работу с 23 по 25 декабря для патрулирования города и "поддержания порядка в общественных местах".